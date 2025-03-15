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Ландо Норрис: «Грустно расстраивать фанатов Пиастри, хочу благополучно выбраться из Австралии»

Норрис пошутил об австралийских болельщиках после победы над Пиастри.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что обыграл Оскара Пиастри в квалификации к Гран-при Австралии.

Пиастри, родившийся в Мельбурне, не смог завоевать поул перед домашними трибунами.

«Это довольно грустно. Я бы сказал, у меня смешанные чувства, потому что я вроде как не люблю расстраивать людей. Но это моя работа. Мне за это платят, это написано в моем контракте – я должен выезжать и пилотировать так быстро, как только могу.

Сложная ситуация, ведь каждая страна поддерживает своих пилотов. То же относится к Максу [Ферстаппену] в Зандворте, Спа, Австрии – во всех этих местах. То же касается меня в Сильверстоуне. На самом деле в Бельгии тоже, эту гонку я оставлю за собой – поэтому в некотором роде и Нидерланды тоже.

В конце концов, моя работа – пилотировать максимально быстро. Если это поул, значит, поул. Я рад, что выполнил свою задачу. Но я хочу благополучно выбраться из Австралии!

Фанаты здесь очень поддерживают в том числе меня. Я довольно долго работал с австралийским напарником, так что привык. Они и меня поддерживают. Да, за Оскара болеют гораздо сильнее, но это ожидаемо, и я ценю ту поддержку, которую получаю», – отметил Ландо.

Норрис пошутил об австралийских болельщиках после победы над Пиастри

«Макларен» – каток, «Феррари» проиграла середнякам: первая квалификация новой «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при Австралии
Гран-при Великобритании
Гран-при Австрии
Гран-при Бельгии
logoМакларен
Гран-при Нидерландов
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