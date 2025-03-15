Карлос Сайнс: «В третьем сегменте не знал, как собрать время круга, и допустил несколько ошибок»

Сайнс выявил свою первую слабость за рулем «Уильямса» .

Пилот «Уильямса » считает результаты квалификации к Гран-при Австралии успехом для команды.

В Мельбурне Карлос Сайнс и Алекс Албон вместе прошли в третий сегмент: испанец показал 10-е время, в то время как его напарник стал шестым.

«Да, [темп определенно оправдывает выбор команды]. Возможно, все идет как надо.

Сейчас все сводится к усердной работе, я вижу большой потенциал в этой команде, большой потенциал в себе, который я могу раскрыть в команде с полной поддержкой, где все на своем месте. Чувствую, что мы на правильном пути.

Очень рад и горжусь всей командой, тем, как нам удалось добиться прогресса за зиму и построить машину, позволившую обоим пилотам пройти в третий сегмент– впервые за много лет [в Австралии].

Это превосходно, и все может быть еще лучше, поскольку мне предстоит раскрыть еще больший потенциал – как только я пойму, как извлекать время из быстрых кругов в третьем сегменте.

На тестах и по ходу этого уик-энда я показывал весьма сильный темп, но, очевидно, когда дело дошло до третьего сегмента, я не знал, как собрать время круга, и допустил несколько ошибок. Мне нужно отталкиваться от этого», – сказал Сайнс.

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

