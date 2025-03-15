Шарль Леклер: «У «Феррари» большой потенциал, но в третьем сегменте машина выпала из оптимального окна рабочих настроек»

Леклер объяснил неудачное выступление в квалификации в Мельбурне.

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии , в которой занял 7-е место. Леклер объяснил неудачное выступление не самым оптимальным выбором настроек и тем, что проблемы усугубились именно в третьем сегменте.

«По мере того, как мы начинали атаковать все сильнее и сильнее, машина начинала вести себя все более непредсказуемо. И это досадно.

По ходу квалификации мы немного потеряли в скорости. В первом сегменте все было хорошо, во втором сегменте стало чуть хуже, в третьем сегменте нам приходилось очень сильно атаковать, чтобы показать хорошее время на круге. Мы не улучшали времена по ходу улучшения состояния трассы, так что нужно изучить все данные и постараться выжать максимум завтра.

Думаю, проблема была также в том, что на последнем секторе шины здесь перегреваются сильнее всего. И сегодня у нас были с этим большие проблемы – это проблемы были существеннее, чем вчера и в пятницу. Это тоже нужно будет изучить.

Мне кажется, что в сравнении со вчерашним днем машина немного потеряла в скорости. Но мы знаем, что изменили в настройках болида – и знаем, что должны делать. Но изучить ситуацию нужно.

При этом я бы пока не стал делать таких выводов (о том, что рабочее окно настроек болида стало уже). Но да, опять же, в третьем сегменте нам было очень непросто. До этого мы не видели признаков того, что подобное может случиться. Посмотрим. Но да, особенно трудно нам сегодня пришлось именно в третьем сегменте.

Надеюсь, в гонке мы будем бороться и окажемся ближе к «Макларену». По ощущениям мы сейчас ближе к первой позиции, чем видно по результатам. Просто в третьем сегменте мы потеряли баланс, машина выпала из оптимального окна рабочих настроек.

Ну а когда плотность результатов столь высока, гонщику становится только сложнее собрать вместе хороший круг. Думаю, сегодняшние отрывы оказались больше, чем должны быть. Но, как я уже неоднократно говорил ранее, это лишь первый Гран-при сезона, это только начало, а сезон будет очень длинным.

Нужно сохранять спокойствие, завтра постараться заработать как можно больше очков, и продолжать работу. Думаю, у нашей машины большой потенциал, но в данный момент мы, как кажется, не попали в оптимальное окно рабочих настроек», – рассказал Леклер .

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