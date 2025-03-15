Фредерик Вассер: «Не очень хорошо провели квалификацию. Но в гонке «Феррари» способна отыграться даже в сухих условиях»

Вассер надеется отыграться после неудачи «Феррари» в квалификации.

Руководитель Скудерии подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии , отметив, что команда не может быть довольна 7 и 8 местом на стартовой решетке.

Несмотря на это Вассер не исключает, что в гонке «Феррари» сможет отыграться – вне зависимости от того, в дождевых или сухих условиях пройдет Гран-при.

«Да, лично я точно не ожидал, что «Макларен» будет настолько силен. Да, мы сами не продемонстрировали ничего особенного, но у нас был неплохой темп на протяжении всего уик-энда. Да и в первом и втором сегменте квалификации мы хоть и были позади «Макларена », но совсем недалеко.

Однако мы потеряли в темпе в третьем сегменте, и это очень досадно. Теперь нужно продолжать работу и не сбавлять обороты. Это не конец сезона, мы провели всего одну квалификацию, а завтра нас ждет гонка и совсем другая история. Но да, в сравнении с тем темпом, который мы показывали вчера весь день и сегодня утром, мы не очень хорошо провели квалификацию.

В целом мы не лучшим образом провели третий сегмент, но даже если брать все сессии в целом, то именно третий сектор трассы был не самой сильной нашей стороной, скажем так. И именно на этом секторе мы сильно уступали не только «Макларенам», но и Максу Ферстаппену.

Тем не менее, общая картина сгущает краски. Это отставание в 0,7 секунды от времени поула возникло от того, что мы не закончили свои финальные попытки в третьем сегменте. В то время как до третьего сегмента наше отставание составляло 0,1-0,3 секунды, и никак не 0,7.

Что касается перспектив, то стартуя с 7 и 8 позиций в гонке вы всегда надеетесь на какой-то хаос. Так что дождевая гонка в таких обстоятельствах – это хороший вариант. Однако я уверен, что и в сухих условиях мы способны отыграться и бороться за самые высокие места, поскольку вчера наш темп на длинной дистанции был очень хорошим. Так что у нас должна быть возможность отыграться даже в сухих условиях», – рассказал Вассер .

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