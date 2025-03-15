Макс Ферстаппен: «Вчера было тяжело, так что я спокойно принимаю третье место»

Ферстаппен уверен, что не взял бы поул в Австралии.

Пилот «Ред Булл » отметил, что испытывал проблемы с шинами по ходу квалификации в Австралии , однако все равно доволен третьим местом.

«Все прошло хорошо. Вчерашний день был тяжелым, так что я спокойно принимаю сегодняшнее третье место.

Круги в квалификации получались очень захватывающими. На этой трассе много сцепления, быстрые повороты – а это всегда весело.

Мы так и не смогли справиться с работой шин, но отставание [от «Макларена»] вышло весьма большим, так что с точки зрения позиции это ни на что не повлияло», – подчеркнул Ферстаппен .

Также Макс поделился мнением насчет завтрашней гонки, где ожидается дождливая погода:

«Сухие условия или влажные – мне нормально в обоих случаях. При влажных могут произойти безумные вещи, а на трассе станет довольно скользко – но условия будут одинаковы для всех».

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