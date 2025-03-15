Джеймс Воулз: «Сайнс и «Уильямс» – идеальный союз, заключенный на небесах»

В «Уильямсе» убеждены, что Сайнс идеально влился в команду.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз проанализировал подход к работе Карлоса Сайнса и настрой своего коллектива.

«У «Уильямса » много недостатков, я открыто говорил о каких-то из них. Но недостатком не назовешь людей и их огромную страсть. Мне так повезло, что в компании есть люди, которые всей душой стремятся к тому, чтобы команда снова стала успешной. Поэтому они работают постоянно. Мне приходится отсылать их домой, не наоборот.

В итоге подход к работе Карлоса на самом деле идет рука об руку с тем, что есть в команде. Это действительно идеальный союз, заключенный на небесах», – сказал босс перед Гран-при Австралии.

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