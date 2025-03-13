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Карлос Сайнс: ««Мой отец до сих пор расстроен тем, что я не сделал выбор в пользу предложения «Ауди»

Карлос Сайнс рассказал о реакции отца на переход в «Уильямс».

Испанец отметил, что его отец, Карлос Сайнс-старший, хотел бы видеть сына в составе «Заубер-Ауди», поскольку его самого с немецкой маркой связывают хорошие воспоминания об успешном сотрудничестве.

Тем не менее, Карлос уверен в том, что выбор в пользу «Уильямса» окажется верным.

«Мой отец до сих пор расстроен тем, что пару месяцев назад я не сделал выбор в пользу предложения «Ауди». После того, как мечта перейти в «Ред Булл» или «Мерседес» так и не осуществилась, для меня выбор лежал между предложениями «Ауди», «Альпин» и «Уильямса».

Могу сказать, что побывав на базах всех трех команд и проведя переговоры, внутренний голос сразу сказал мне – переходи в «Уильямс». Они хотят для себя лучшего будущего. И когда сердце тоже подсказало соглашаться на переход, решение было приятно.

Надеюсь, что мой отец, которые провел несколько прекрасных лет в «Ауди», скоро тоже будет рад тому, что я выбрал «Уильямс».

Как только я сел за руль болида (на прошлогодних тестах) и начал работу с людьми, с которыми буду работать весь этот год, я почувствовал, что присоединился к действительно мотивированной команде. И что люди, которые в ней работают, действительно хотят вернуть «Уильямс» на вершину.

Да и машина меня не разочаровала. Те тесты в Абу-Даби в целом прошли хорошо, а потом мы добились сильного прогресса зимой, а предсезонные тесты прошли позитивно.

Сколько мы будем уступать лидерам? Полсекунды или секунду? Я не знаю. Но надеюсь, что мы продемонстрируем прогресс», – рассказал Сайнс.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoКарлос Сайнс-старший
logoУильямс
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