Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, обогнав Форнароли, Линдблад – 10-й
Дюрксен начал сезон-2025 «Ф-2» с победы.
Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен выиграл спринт «Формулы-2» в Мельбурне.
На старте Дюрксен опередил обладателя поул-позиции – чемпиона «Формулы-3» Леонардо Форнароли из «Инвикты», который в итоге финишировал вторым. Третье место занял гонщик «Хайтека» Люк Браунинг, перспективный юниор «Ред Булл» из «Кампоса» Арвид Линдблад стал десятым.
Гонку прерывали выездом машины безопасности. В общей сложности четыре пилота не добрались до финиша из аварий и поломок, в том числе Виктор Мартен из «АРТ», который начнет воскресный заезд с поула.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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