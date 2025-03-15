Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, обогнав Форнароли, Линдблад – 10-й

Дюрксен начал сезон-2025 «Ф-2» с победы.

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен выиграл спринт «Формулы-2» в Мельбурне.

На старте Дюрксен опередил обладателя поул-позиции – чемпиона «Формулы-3» Леонардо Форнароли из «Инвикты», который в итоге финишировал вторым. Третье место занял гонщик «Хайтека» Люк Браунинг, перспективный юниор «Ред Булл» из «Кампоса » Арвид Линдблад стал десятым.

Гонку прерывали выездом машины безопасности. В общей сложности четыре пилота не добрались до финиша из аварий и поломок, в том числе Виктор Мартен из «АРТ», который начнет воскресный заезд с поула.

Формула-2. Австралия. Мини выиграл первую квалификацию сезона, но потерял поул из-за штрафа, Линдблад – 14-й