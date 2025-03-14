Андреа Стелла: «Поведение машины на трассе соответствовало ожиданиям «Макларена»

Стелла высказался о форме команды в первый день уик-энда в Мельбурне.

Руководитель «Макларена » подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что у команды не возникло проблем в работе с новым болидом.

«Сегодняшние сессии прошли довольно гладко, никаких серьезных проблем у нас не возникло. Это позволило команде отработать запланированную программу и проверить поведение болида на трассе в Австралии – которая сильно отличается от трека в Бахрейне, на котором проходили предсезонные тесты.

Думаю, что поведение машины на трассе соответствовало ожиданиям, и это хорошие новости. Основываясь на увиденном сегодня можно сказать, что нам предстоит поработать над оптимизацией болида, но в целом день прошел хорошо.

Также первые сессии подтвердили, что плотность в пелотоне выросла еще сильнее, так что с точки зрения конкуренции мы ждем еще один крайне интересный сезон «Формулы-1», – рассказал Стелла .

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