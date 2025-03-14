Макс Ферстаппен: «По какой-то причине у машины не было сцепления с трассой. И дело не в балансе»

Ферстаппен рассказал о проблемах в работе болида.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, отметив, что пока не знает причин нехватки сцепления с трассой и проблем с темпом.

«Я бы даже не сказал, что у нас были серьезные проблемы с балансом. Нет, никаких действительно серьезных проблем не было. Но по какой-то причине у машины вообще не было сцепления с трассой, она скользила всеми четырьмя колесами. Проблемы были на первом и третьем секторе. Это значит, что в данный момент мы не очень хорошо готовы.

Как это исправить? Проблема в том, что дело не в балансе машины, с этим у нас нет проблем. Так что я думаю, что исправить все это будет довольно трудно. При этом я не то чтобы не ожидал проблем перед приездом на эту трассу. Так что я бы не сказал, что приятно или неприятно удивлен тому, что у нас очень медленный темп», – рассказал Ферстаппен .

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