«Хотим посмотреть, как будут развиваться события по ходу сезона». Джордж Расселл не спешит с продлением контракта с «Мерседесом»

Расселл не будет спешить с продлением контракта.

Пилот «Мерседеса » отметил, что в данный момент сосредоточен на предстоящем сезоне и хочет оценить перспективы команды. Текущий контракт Расселла с немецкой командой рассчитан до конца этого года.

«Если ты выступаешь на высоком уровне, люди будут хотеть тебя заполучить. И я бы не сказал, что буду торопиться продлить свой контракт, если команда этого не хочет. В общем это работает в обе стороны. И мы никуда не спешим. Мы хотим посмотреть, как будут развиваться события по ходу сезона.

Мы также хотим посмотреть, как мы будем работать над развитием болида 2026 года. Нас ждет кардинальное изменение технического регламента, и речь идет не только о сезоне-2026, но и о долгосрочных перспективах в целом.

Так что все не так просто – нельзя просто взять и сказать: «Давайте подпишем новый контракт». И идти дальше. Мы говорим о том, что будет происходить в наших жизнях в ближайшие три-четыре-пять лет. Когда наступит подходящий момент, мы обсудим все эти вопросы. Но пока этот момент не настал, ведь сейчас мы сосредоточены на том, чтобы вернуть «Мерседес» на вершину. Если не получится в этом году, нужно будет постараться в следующем», – рассказал Расселл.

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