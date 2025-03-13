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Гельмут Марко: «Если Ферстаппен не будет чувствовать, что команда сделала все возможное – он может уйти. И не важно, будет у него контракт или нет»

Марко допустил уход Ферстаппена при ухудшении результатов.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что Макс Ферстаппен может уйти из австрийской команды и согласиться на предложение со стороны – допустим, от «Астон Мартин», – в том случае, если болид «Ред Булл» окажется недостаточно конкурентоспособным для борьбы за титул.

Марко отметил, что если у Ферстаппена появится желание уйти, ему не помешает тот факт, что его нынешний контракт с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.

«Не секрет, что в контракте Макса есть опции [досрочного расторжения], связанные с результатами и уровнем выступлений. Макс хочет побеждать и хочет быть уверен, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы этого достичь.

И для нас это вызов. Если Макс не будет чувствовать, что команда сделала все возможное, чтобы предоставить ему максимально быструю машину, то появится риск того, что он может передумать (и уйти из «Ред Булл»). И не важно, будет у него контракт или нет.

Так что для нас очень важно доказать ему, что мы способны построить машину, на которой можно побеждать. Хотя это не значит, что с текущей расстановкой сил мы обязаны выигрывать по 20 гонок за сезон. Однако мы должны быть способны выигрывать те гонки, в которых можем победить, должны зарабатывать достаточное количество очков», – рассказал Марко.

Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
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