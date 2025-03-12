Уитли начнет работу на посту руководителя «Заубер-Ауди» с Гран-при Японии
Уитли приступит к работе в «Заубер-Ауди» в начале апреля.
Джонатан Уитли много лет занимал должность спортивного директора «Ред Булл», однако принял предложение «Заубер-Ауди» стать руководителем команды.
«Ред Булл» и «Заубер-Ауди» согласовали условия перехода и длину так называемого обязательного «отпуска по уходу за садом». Как стало известно, по условиям соглашения Уитли сможет начать работу в своей новой команде с апреля этого года.
Таким образом, Уитли займет должность руководителя команды «Заубер», начиная с Гран-при Японии. На этапах в Австралии и Китае руководить командой временно будет босс программы «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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