Уитли начнет работу на посту руководителя «Заубер-Ауди» с Гран-при Японии

Уитли приступит к работе в «Заубер-Ауди» в начале апреля.

Джонатан Уитли много лет занимал должность спортивного директора «Ред Булл », однако принял предложение «Заубер -Ауди» стать руководителем команды.

«Ред Булл» и «Заубер-Ауди» согласовали условия перехода и длину так называемого обязательного «отпуска по уходу за садом». Как стало известно, по условиям соглашения Уитли сможет начать работу в своей новой команде с апреля этого года.

Таким образом, Уитли займет должность руководителя команды «Заубер», начиная с Гран-при Японии . На этапах в Австралии и Китае руководить командой временно будет босс программы «Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто .

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