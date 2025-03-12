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Хуан-Пабло Монтойя: «Не знаю, насколько разумным для Херты будет рискнуть всем ради «Формулы-1»

Монтойя оценил вероятность перехода Херты в «Кадиллак».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что американцу будет непросто освоиться в новой гоночной серии. Но более серьезную проблему Монтойя видит в уровне конкурентоспособности команды «Кадиллак» на старте проекта.

В «Кадиллаке» неоднократно заявляли, что при формировании состава пилотов хотели бы пригласить одного гонщика из США, а его напарником взять пилота с большим опытом выступлений в «Формуле-1». Среди американских гонщиков наиболее очевидной считается кандидатура именно Колтона Херты.

«Есть шанс, что у Херты может получиться, сто процентов. И я думаю, что «Кадиллаку» нужно будет очень хорошо поработать над его подготовкой. Думаю, ему нужно будет очень много работать, проводить множество тестов – за рулем болидов прошлых лет, как это делают другие, – чтобы накатать достаточной километраж и подготовиться к полноценному сезону. Я правда считаю, что у них может получиться. Видимо, они надеются на то же самое.

Не знаю, посадят ли они его сразу за руль, или же подождут год. Может, они для начала возьмут его резервным пилотом, а уже потом посадят за руль. Или же сделают это сразу. Не знаю, о чем они думают. Но да, выбор в пользу Херты кажется для «Кадиллака» одним из наиболее логичных вариантов.

Если у Колтона получится – это была бы отличная история. Но он уже сложился как гонщик в Америке. Не знаю, насколько разумным будет для него переход в «Формулу-1», учитывая его позиции в Америке. Разом все поменять, рискнуть всем ради «Формулы-1».

При этом он окажется в непростой ситуации, ведь в «Кадиллаке» не могут сказать, насколько конкурентоспособными будут, насколько быстрым будет их болид. Сейчас Херта выступает за одну из лучших команд в Америке, в составе которой у него есть шанс на победу в каждой гонке. А перейдя в «Формулу-1» он внезапно окажется в ситуации, когда будет бороться за места в конце пелотона. И это очень непросто», – рассказал Монтойя.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Колтон Херта
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Кадиллак
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