Йос Ферстаппен: «Макс не был доволен болидом «Ред Булл»-2025»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал о первых днях работы Макса с болидом «Ред Булл» 2025 года.
«Ты просто не знаешь, где находишься. Надеюсь, сезон получится захватывающим для всех, и несколько команд буду сражаться на равных – тогда будет зрелищно.
В первый день тестов Макс был очень рад. Затем поменяли какие-то детали, и ощущения в болиде были уже не те. Потом вернулись к конфигурации среды, однако те ощущения, которые были в среду, исчезли. Поэтому сложно понять, где ты находишься.
Плохо ли поработал «Ред Булл»? Да – либо команда не вполне понимает проблему и не предприняла нужные действия [для исправления]», – поделился мыслями Йос в эфире радио Joe.
Нидерландец ответил на вопрос о отношении лидера «Ред Булл» к новому болиду:
«Скажем так, он не был доволен».
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«Что за чушь ты несешь». Йос Ферстаппен ответил журналисту Ziggo, прогнозирующему переход Макса в «Мерседес» в 2026-м
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