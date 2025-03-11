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Йос Ферстаппен: «Макс не был доволен болидом «Ред Булл»-2025»

Ферстаппен недоволен машиной «Ред Булл», сообщил отец Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал о первых днях работы Макса с болидом «Ред Булл» 2025 года.

«Ты просто не знаешь, где находишься. Надеюсь, сезон получится захватывающим для всех, и несколько команд буду сражаться на равных – тогда будет зрелищно.

В первый день тестов Макс был очень рад. Затем поменяли какие-то детали, и ощущения в болиде были уже не те. Потом вернулись к конфигурации среды, однако те ощущения, которые были в среду, исчезли. Поэтому сложно понять, где ты находишься.

Плохо ли поработал «Ред Булл»? Да – либо команда не вполне понимает проблему и не предприняла нужные действия [для исправления]», – поделился мыслями Йос в эфире радио Joe.

Нидерландец ответил на вопрос о отношении лидера «Ред Булл» к новому болиду:

«Скажем так, он не был доволен».

Гельмут Марко: «Всегда есть джокер, Ферстаппен, если болид «Ред Булл» неоптимальный»

«Что за чушь ты несешь». Йос Ферстаппен ответил журналисту Ziggo, прогнозирующему переход Макса в «Мерседес» в 2026-м

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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