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Жак Вильнев: «У Кими Антонелли был ужасный сезон в «Формуле-2». Возможно, «Ф-1» подойдет ему лучше»

Вильнев оценил перспективы Антонелли в дебютном сезоне.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о проблемах, с которыми Андреа Кими Антонелли может столкнуться в свой первый сезон в составе «Мерседеса».

«Возможно, все происходит слишком рано. У Кими Антонелли был ужасный сезон в «Формуле-2». Но может, это случилось потому, что он уже был подписан «Мерседесом» и сказалось давление? Кто знает, может и так.

А может ему не понравилась машина «Ф-2», и в «Ф-1» он будет выступать лучше? Ответы на эти вопросы мы получим уже очень скоро. Антонелли, как кажется, способен рисковать, выжимать из машины скорость, но мы пока не знаем, насколько хорошо он способен чувствовать ту грань, за которую нельзя заступать. Как и того, как он будет работать на дистанции сезона вместе с командой, помогая развивать болид.

Вопрос еще и в том, каким будет баланс между Кими и Расселлом? То есть, будут ли они работать сообща над развитием болида, окажется ли их стиль пилотажа одинаковым? Или же их стили окажутся разными, что затруднит команде работу над улучшением машины?

Вердикт по Антонелли пока рано выносить, но очень многие люди, в том числе в СМИ, очень хотят того, чтобы он добился успеха. И я надеюсь, что ему это удастся, ведь на него оказывается на самом деле огромное давление», – рассказал Вильнев.

Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
logoМерседес
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