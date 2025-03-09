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Алекс Албон: ««У Сайнса большой опыт, он очень хорошо умеет доносить до инженеров свои ощущения от управления болидом»

Албон высказался о влиянии Сайнса на «Уильямс».

Пилот британской команды отметил вклад нового напарника в работу команды, а также рассказал, что рад тому, что у него с испанцем одинаковые предпочтения в поведении болида, что облегчает инженерам «Уильямса» работу.

«У Сайнса очень большой опыт, он очень хорошо умеет доносить до инженеров свои ощущения от управления болидом, и мысли о том, в каком направлении, как ему кажется, машину нужно развивать.

Как мне кажется, во многом это напоминает то, как я сам пришел в «Уильямс» после того, как провел какое-то время в «Ред Булл». Ты как бы понимаешь и чувствуешь то, как машина вела себя раньше, и чего именно не хватает твоему новому болиду.

И по ходу тестов Карлосу, как мне кажется, удалось во всем разобраться и заставить машину работать хорошо. Думаю, он набрал хорошую скорость и теперь чувствует себя достаточно комфортно за рулем болида. И это хорошо.

Мы с ним говорим на одном языке, даем команде одинаковую обратную связь. Команда работает хорошо, мы неплохо реагируем на проводимые изменения и так далее. Так что да, пока все идет неплохо», – рассказал Албон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoАлександр Албон
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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