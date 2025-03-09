«Точно знаю команду, в которую когда-нибудь хотел бы перейти». Ландо Норрис намекнул на желание в будущем оказаться в «Феррари»
Пилот «Макларена» признал, что в «Формуле-1» есть одна команда, в которой он бы хотел провести какое-то время до окончания карьеры. И хотя Ландо не назвал команду напрямую, журналисты сделали вывод, что речь идет о «Феррари».
«Я точно знаю команду, в которую когда-нибудь хотел бы перейти. Каждый гонщик на каком-то этапе своей карьеры хотел бы оказаться в этой команде.
При этом я счастлив в «Макларене». Именно эта команда привела меня в «Формулу-1», я провел в ней всю свою жизнь и точно проведу в ней еще много лет. Так что да, я рад возможности оставаться в «Макларене» и продолжать сражаться за команду.
Если бы я не стал гонщиком «Ф-1»? Ну, у меня много друзей гольфистов, которые выступают как в PGA, так и в других турнирах. Если смотреть за пределы «Формулы-1», то мне очень нравится именно гольф. Так что да, если бы все началось с начала, я мог бы стать гольфистом», – рассказал Норрис.
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