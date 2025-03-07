Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Любой, кто думает, что в 40 лет Хэмилтон уберет ногу с педали газа и станет работать менее интенсивно, сильно заблуждается»
Бывший руководитель гоночной программы «Мерседеса» Норберт Хауг считает, что Льюис Хэмилтон не потерял в скорости и вполне способен вместе с «Феррари» в восьмой раз выиграть чемпионат.
«С момента потерянного в 2021 году титула последние несколько сезонов получились. И этот титул у Хэмилтона действительно украли – по-другому я это назвать не могу, – из-за ошибочного решения с машиной безопасности, но после этого произошел коллапс.
И машина, и команда пережили много неудач, в том числе и в прошлом году. Победы же давались «Мерседесу» только в условиях низких температур.
Как бы то ни было, любой, кто думает, что в 40 лет Хэмилтон уберет ногу с педали газа и станет работать менее интенсивно, чем раньше, сильно заблуждается. Льюис в «Феррари» будет выкладываться на максимуме. И я абсолютно уверен в том, что он будет демонстрировать максимум своих возможностей в гонках. И если болид «Феррари» окажется достаточно хорош, то Хэмилтон вполне может выиграть свой восьмой титул», – рассказал Хауг.
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