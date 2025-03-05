Бриаторе мог сорвать переход Сайнса в «Уильямс» (RN365)

Бриаторе почти уговорил Сайнса на переход в «Альпин».

Как стало известно из материалов нового сериала Drive to Survive, Флавио Бриаторе сорвал ранний переход Карлоса Сайнса в «Уильямс ».

Согласно ставшей публичной информации, подписание контракта Сайнса с «Уильямсом» планировалось на Гран-при Испании . Сделка должна была быть заключена вечером в пятницу. Однако Сайнс в последний момент передумал – а причиной этого стал звонок исполнительного консультанта «Альпин» Флавио Бриаторе .

В итоге Сайнс все-таки не договорился с «Альпин » и возобновил переговоры с «Уильямсом», а о контракте было объявлено на Гран-при Бельгии – через месяц после испанского этапа.

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