Бриаторе мог сорвать переход Сайнса в «Уильямс» (RN365)
Бриаторе почти уговорил Сайнса на переход в «Альпин».
Как стало известно из материалов нового сериала Drive to Survive, Флавио Бриаторе сорвал ранний переход Карлоса Сайнса в «Уильямс».
Согласно ставшей публичной информации, подписание контракта Сайнса с «Уильямсом» планировалось на Гран-при Испании. Сделка должна была быть заключена вечером в пятницу. Однако Сайнс в последний момент передумал – а причиной этого стал звонок исполнительного консультанта «Альпин» Флавио Бриаторе.
В итоге Сайнс все-таки не договорился с «Альпин» и возобновил переговоры с «Уильямсом», а о контракте было объявлено на Гран-при Бельгии – через месяц после испанского этапа.
Как прошли тесты «Ф-1»: аутсайдер-сенсация, топов подозревают в читерстве, все недовольны
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости