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Технический директор «Ред Булл»: «Подвеска «Макларена» очень рискованная»

В «Ред Булл» назвали интересные и рискованные решения конкурентов.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше сообщил, что думает о болидах «Макларена» и «Феррари», которые команды тестировали в Бахрейне.

«Мы смотрим на решения соперников, когда появляется время. Какие-то вещи интересны, какие-то не особо.

«Макларен» очень интересный. В конце концов, много гибких крыльев впереди и сзади. Передняя подвеска очень интересная, но также очень рискованная с нашей точки зрения. Будет очень интересно посмотреть, получится ли заставить ее работать.

«Феррари» тоже интересная. Полагаю, команда попыталась решить проблемы, с которыми сталкивалась в прошлом. Считаю, будет очень плотная борьба между четырьмя командами», – произнес специалист в эфире Canal+.

«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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