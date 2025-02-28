Карлос Сайнс: «Пока нахожусь в процессе поиска и понимания того, что именно нужно делать с болидом «Уильямса», чтобы ехать быстро»

Сайнс рассказал о работе с новым болидом.

Пилот «Уильямса » признал, что пока не вполне разобрался с особенностями работы своей машины по ходу предсезонных тестов в Бахрейне. И что не выжимает из машины ту скорость, на которую она может быть способна.

«С точки зрения стиля пилотажа я еще нахожусь в процессе поиска и понимания того, что именно мне нужно делать с машиной, чтобы ехать быстро. Потому что пока, честно говоря, я немного потерялся с точки зрения того, за счет чего нужно улучшать время на круге.

Я пока не знаю, какой именно должна быть скорость на входе, на выходе из поворотов, какой должна быть минимальная скорость. Вот почему вчерашний день был для меня важен – в том числе с точки зрения понимания того, за счет чего на этой машине можно улучшать время на круге.

По ощущениям, атакуя за рулем этой машины я мой демонстрировать неплохой уровень. Но я пока не знаю, за счет чего на этой машины нужно отыгрывать те самые лишние 0,2 секунды. И это то, что мне нужно выяснить по ходу первых 5-6 гонок сезона, когда я чаще начну использовать шины «софт» и атаковать на пределе», – рассказал Сайнс .

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