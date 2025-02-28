Стролл не смог выехать на трассу в утренней сессии 3-го дня тестов из-за плохого самочувствия
Стролл не выступит в утренней сессии 3-го дня тестов.
Пилот «Астон Мартин», по предварительному расписанию, должен был работать на трассе по ходу утренней сессии. Однако в команде сообщили, что из-за плохого самочувствия канадца за рулем болида его заменит Фернандо Алонсо.
Не исключается, что если Строллу станет лучше, он проведет за «Астон Мартин» дневную сессию.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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