Стролл не смог выехать на трассу в утренней сессии 3-го дня тестов из-за плохого самочувствия

Стролл не выступит в утренней сессии 3-го дня тестов.

Пилот «Астон Мартин », по предварительному расписанию, должен был работать на трассе по ходу утренней сессии. Однако в команде сообщили, что из-за плохого самочувствия канадца за рулем болида его заменит Фернандо Алонсо .

Не исключается, что если Строллу станет лучше, он проведет за «Астон Мартин» дневную сессию.

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