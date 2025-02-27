Гельмут Марко: «Феррари» выглядела очень сильно, но Ферстаппен не выступал сегодня»

В «Ред Булл» прокомментировали преимущество «Феррари» на тестах.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги второго дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

В четверг полный день провел Лиам Лоусон , а в пятницу работать будет Макс Ферстаппен . Австриец высказался о форме «Феррари » и технических проблемах своей команды.

«Дождь немного помешал, так что мы не могли выполнить всю программу. В остальном обычный день тестов. Мы выполнили несколько пунктов программы.

Лучше было бы избежать проблем, но мы сделали то, что могли. Завтрашний день имеет большое значение. Весь опыт, накопленный сегодня, можно использовать в завтрашней программе.

[«Феррари»] выглядела очень сильно сегодня, но Макс не выступал за нас. Кроме того, мы столкнулись с проблемой с водяным давлением, поэтому просто потеряли много времени», – объяснил Гельмут.

Сайнс – быстрейший во 2-й день тестов «Ф-1» в Бахрейне, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й