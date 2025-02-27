Российский флаг подняли на чемпионате мира по ралли-рейдам. Это результат переговоров министра Ярина с президентом ФИА, сообщил Карякин

Карякин выложил фото российского флага в ралли-рейдах.

Чемпион «Дакара»-2017 Сергей Карякин рассказал о том, что переговоры члена правительства Вячеслава Ярина с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом привели к вывешиванию флага России на чемпионате мира по ралли-рейдам.

В данный момент проходит этап чемпионата в ОАЭ.

«Российский флаг на чемпионате мира по ралли-рейдам!

Напомним, ранее состоялась встреча министра международных и внешнеэкономических связей Ярина Вячеслава Юрьевича с президентом Международной автомобильной федерации, где обсуждались перспективы участия Свердловской области и России в этапах Кубка мира по ралли. И сегодняшнее событие — результат переговоров», – написал Карякин, назвав появление флага «шагом к возвращению нашей страны в крупнейшие международные соревнования».

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Фото: телеграм-канал команды Snag Racing