Российский флаг подняли на чемпионате мира по ралли-рейдам. Это результат переговоров министра Ярина с президентом ФИА, сообщил Карякин
Чемпион «Дакара»-2017 Сергей Карякин рассказал о том, что переговоры члена правительства Вячеслава Ярина с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом привели к вывешиванию флага России на чемпионате мира по ралли-рейдам.
В данный момент проходит этап чемпионата в ОАЭ.
«Российский флаг на чемпионате мира по ралли-рейдам!
Напомним, ранее состоялась встреча министра международных и внешнеэкономических связей Ярина Вячеслава Юрьевича с президентом Международной автомобильной федерации, где обсуждались перспективы участия Свердловской области и России в этапах Кубка мира по ралли. И сегодняшнее событие — результат переговоров», – написал Карякин, назвав появление флага «шагом к возвращению нашей страны в крупнейшие международные соревнования».
Победитель «Дакара» Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России»
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