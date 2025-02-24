Освистывание Ферстаппена обсудят на Всемирном совете ФИА (Autosport)

В ФИА серьезно относятся к освистыванию в адрес Ферстаппена.

На Всемирном совете ФИА должны обсудить поведение болельщиков на шоу F1 75 в Лондоне, сообщает Autosport. Заседание состоится в ближайшую среду, 26 февраля.

Ранее Федерация выпустила заявление, в котором повергла порицанию освистывание пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена и его босса Кристиана Хорнера . После этого отец гонщика Йос Ферстаппен пригрозил, что чемпион больше не будет участвовать в шоу «Ф-1» в Англии.

ФИА осудила освистывание Ферстаппена и Хорнера на шоу F1 75

Йос Ферстаппен заявил, что Макс больше не будет участвовать в шоу в Англии: «Ты продвигаешь «Ф-1», а тебя освистывают»