Освистывание Ферстаппена обсудят на Всемирном совете ФИА (Autosport)
В ФИА серьезно относятся к освистыванию в адрес Ферстаппена.
На Всемирном совете ФИА должны обсудить поведение болельщиков на шоу F1 75 в Лондоне, сообщает Autosport. Заседание состоится в ближайшую среду, 26 февраля.
Ранее Федерация выпустила заявление, в котором повергла порицанию освистывание пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его босса Кристиана Хорнера. После этого отец гонщика Йос Ферстаппен пригрозил, что чемпион больше не будет участвовать в шоу «Ф-1» в Англии.
ФИА осудила освистывание Ферстаппена и Хорнера на шоу F1 75
Йос Ферстаппен заявил, что Макс больше не будет участвовать в шоу в Англии: «Ты продвигаешь «Ф-1», а тебя освистывают»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости