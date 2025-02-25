Ферстаппен и Лоусон опробовали болид «Ред Булл»-2025

«Ред Булл» провел обкатку машины на сезон-2025.

За руль болида RB21 в Бахрейне сели Макс Ферстаппен и новичок команды Лиам Лоусон .

Завтра, 26 февраля, стартуют предсезонные тесты «Формулы-1».

Йос Ферстаппен: «Если «Ред Булл» не исправит ситуацию, будет беспокойство и по поводу следующих лет»

«Это просто спекуляции. Вместе с Максом хотим выиграть 5-й титул подряд». Гельмут Марко – о возможном уходе Ферстаппена

Фото: соцсети команды «Ред Булл»