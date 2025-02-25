Йос Ферстаппен: «Если «Ред Булл» не исправит ситуацию, будет беспокойство и по поводу следующих лет»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал, чего ожидают от «Ред Булл» он сам и его сын Макс.
«Непонятно, как дела у соперников, все в новинку. Будут тесты, и мы что-то узнаем, но не все. Так что сейчас надо ждать и надеяться, что «Ред Булл» построил хороший болид, ведь это невероятно важно для Макса.
Создать хорошую машину с этими новыми специалистами… Это опыт и для следующего сезона, когда будут новые правила. Если не получится исправить ситуацию сейчас, будет беспокойство и по поводу следующих лет.
Так что мы настроены оптимистично, однако хотим увидеть прогресс», – заявил нидерландец RaceXpress.
Йос Ферстаппен заявил, что Макс больше не будет участвовать в шоу в Англии: «Ты продвигаешь «Ф-1», а тебя освистывают»
«Это просто спекуляции. Вместе с Максом хотим выиграть 5-й титул подряд». Гельмут Марко – о возможном уходе Ферстаппена
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