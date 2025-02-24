Лоусон провел частные тесты за «Ред Булл» в рамках подготовки к новому сезону
Лоусон выступил за «Ред Булл» на частных тестах.
Новичок «Ред Булл» провел за свою новую команду частные тесты за рулем болида RB19 2023 года.
Тесты проходили в Испании, на автодроме в Хересе.
В рамках тестов основной задачей Лоусона было сработаться с новыми инженерами и бригадой механиков в преддверии предсезонных тестов.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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