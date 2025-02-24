Лоусон провел частные тесты за «Ред Булл» в рамках подготовки к новому сезону

Лоусон выступил за «Ред Булл» на частных тестах.

Новичок «Ред Булл » провел за свою новую команду частные тесты за рулем болида RB19 2023 года.

Тесты проходили в Испании, на автодроме в Хересе .

В рамках тестов основной задачей Лоусона было сработаться с новыми инженерами и бригадой механиков в преддверии предсезонных тестов.

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