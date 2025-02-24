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Шарль Леклер: «Для получения полноценных впечатлений о работе нового болида нужно ждать тестов в Бахрейне»

Леклер оценил новый болид «Феррари» после обкатки.

Пилот Скудерии опробовал новый болид по ходу съемочного дня на трассе во Фьорано. После чего отметил, что делать выводы можно будет только на предсезонных тестах.

«Если говорить об ощущениях, то почувствовать что-то конкретное довольно трудно, поскольку с момента постройки трассы во Фьорано болиды «Формулы-1» сильно эволюционировали.

Во Фьорано очень узкая трасса. Ощущения – как на треке городского типа. Так что для получения полноценных впечатлений о работе нового болида нужно ждать предсезонных тестов в Бахрейне.

Первые полученные во время заездов цифры не отличаются от того, что мы и ожидали увидеть. И вот это хороший знак. Но заранее никогда не знаешь. Ведь возможно, что в «Макларене», или «Ред Булл», или «Мерседесе» нашли какое-то магическое решение (и их болид окажется заметно быстрее) – все это мы, опять же, увидим только на тестах в Бахрейне», – рассказал Леклер.

Что же за зверя «Феррари» создала для Хэмилтона? Все фишки нового алого болида

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoШарль Леклер
тесты Формула-1
Фьорано
logoФеррари
logoФормула-1
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