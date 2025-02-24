MotoGP. Действующий чемпион Хорхе Мартин пропустит Гран-при Таиланда из-за нового перелома

Действующий чемпион MotoGP пропустит первый этап сезона.

Испанский гонщик получил новый перелом левой руки во время тренировок в этот понедельник – всего за несколько дней до первого Гран-при сезона в Таиланде.

При этом Мартин пока не до конца восстановился от нескольких переломов, полученных ранее в аварии, в которую он попал в первый день предсезонных тестов в Малайзии. Хотя в лагере Мартина настаивают, что процесс восстановления шел хорошо и испанец должен был без ограничений выступить в Таиланде.

Теперь же, из-за свежего перелома, Мартина ждет новая операция, которая состоится в ближайший вторник.

Чемпион MotoGP Мартин пропустит тесты в Таиланде после аварии в Малайзии и операции