MotoGP. Действующий чемпион Хорхе Мартин пропустит Гран-при Таиланда из-за нового перелома
Действующий чемпион MotoGP пропустит первый этап сезона.
Испанский гонщик получил новый перелом левой руки во время тренировок в этот понедельник – всего за несколько дней до первого Гран-при сезона в Таиланде.
При этом Мартин пока не до конца восстановился от нескольких переломов, полученных ранее в аварии, в которую он попал в первый день предсезонных тестов в Малайзии. Хотя в лагере Мартина настаивают, что процесс восстановления шел хорошо и испанец должен был без ограничений выступить в Таиланде.
Теперь же, из-за свежего перелома, Мартина ждет новая операция, которая состоится в ближайший вторник.
Чемпион MotoGP Мартин пропустит тесты в Таиланде после аварии в Малайзии и операции
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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