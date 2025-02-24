Джеймс Эллисон о новом болиде «Мерседеса»: «Основное внимание было сосредоточено на решении проблем с недостаточной поворачиваемостью в медленных поворотах»
Эллисон рассказал о главных особенностях нового болида «Мерседеса».
Технический директор немецкой команды отметил, что при проектировании машины 2025 года в «Мерседесе» постарались устранить главные недостатки его предшественника.
«Наше основное внимание было сосредоточено на том, чтобы при проектировании болида W16 решить две основные проблемы его предшественника – W15.
Речь идет о небольшой проблеме с недостаточной поворачиваемостью – с тем, что болид с некоторой неохотой проходил медленные повороты. Еще одна проблема – это отсутствие баланса в температурах шин, что в свою очередь приводило к нестабильности поведения болида при переходе от сессии к сессии», – рассказал Эллисон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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