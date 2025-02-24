Фредерик Вассер: «Важны даже небольшие детали. Прошлый сезон мы закончили в 14 очках позади «Макларена», то есть проигрывали меньше 1 очка за каждый Гран-при»

Вассер оценил шансы на прогресс «Феррари».

Руководитель итальянской команды отметил, что повышение эффективности работы болида хотя бы в паре областей относительно прошлого сезона уже должно дать «Феррари» возможность сделать заметный шаг вперед:

«Важны даже небольшие детали. Не стоит забывать, что прошлый сезон мы закончили всего в 14 очках позади «Макларена», то есть в среднем мы проигрывали им меньше, чем по одному очку за каждый Гран-при.

И мы также говорим о среднем отставание меньше чем в 0,03 секунды, между нами, и временем поула. Это значит, что все всегда зависит от совсем мелких деталей, и что полностью перерабатывать конструкцию болида (для нивелирования отставания) совсем не обязательно. Если мы сможем добиться хотя бы небольшого прогресса в паре областей, это уже позволит команде сделать большой шаг вперед».

Также Вассер высказался о влиянии на разработку болида 2025 Лоика Серра, который присоединился к «Феррари» прошлой осенью и занял должность технического директора по разработке шасси:

«Важные решения в отношении концепции нового болида – и по подвеске, и по другим фундаментальным аспектам, – были приняты гораздо раньше. Вклад Лоика в работу сейчас в основном сосредоточен на текущей машине, на деталях – и на том, как извлечь из этой машины ее максимальный потенциал.

Я думаю, что его вклад будет важен во многих аспектах – это и работа машины с шинами, и другие элементы. Его вклад будет очень важен. Но если говорить об определении концепции, общей философии конструкции болида, то тут нужно внести ясность – основные решения были приняты еще до его прихода в команду».

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