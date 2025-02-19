В «Рейсинг Буллз» провели обкатку болида 2025 года

«Рейсинг Булл» провели обкатку нового болида.

В рамках съемочного дня команде разрешается проехать по трассе, используя актуальный болид, дистанцию, не превышающую 100 км.

Обкатка проводилась на трассе в Имоле. Первым за рулем болида VCARB02 сел Юки Цунода .

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