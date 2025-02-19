«Астон Мартин» презентовал ливрею 2025 года

«Астон Мартин » продемонстрировал, как будет выглядеть болид AMR25 на сезон-2025.

За британцев продолжат выступать Фернандо Алонсо и Ланс Стролл .

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Астон Мартин»