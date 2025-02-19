«Астон Мартин» презентовал ливрею 2025 года
«Астон Мартин» продемонстрировал, как будет выглядеть болид AMR25 на сезон-2025.
За британцев продолжат выступать Фернандо Алонсо и Ланс Стролл.
За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.
Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем