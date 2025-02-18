Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» есть сюрпризы для презентации»

«Астон Мартин» удивит фанатов на презентации «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился сообщением с болельщиками перед шоу F1 75, на котором команды «Формулы-1» представят ливреи.

«Я знаю, что у команды есть некоторые сюрпризы для вас, так что обязательно смотрите. Наслаждайтесь шоу. Увидимся в Лондоне», – заявил двукратный чемпион мира.

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»

Энди Коуэлл: «Посмотрите на «Макларен». Почему «Астон Мартин» не может выиграть чемпионат?»