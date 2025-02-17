Хуан-Пабло Монтойя: «Поначалу в «Макларене» будут спокойно относить к борьбе между Норрисом и Пиастри»

Монтойя оценил перспективы борьбы Норриса и Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, чего стоит ожидать от возможного сражения за титул между гонщиками «Макларена ».

«У Оскара Пиастри и Ландо Норриса хорошие отношения, и я думаю, что они достаточно справедливы в отношении друг с другом.

Мне кажется, что ситуация может испортиться ближе к концу года – если у них будет большое преимущество в общем зачете над конкурентами и команда будет давать им бороться друг с другом за титул.

В целом, как я думаю, они будут примерно на равных. Думаю, что в «Макларене» очень хорошо поработали, сохранив обоих гонщиков в отличном настроении.

Полагаю, поначалу в команде будут спокойно относиться к борьбе между своими гонщиками. При этом я думаю, что в «Макларене» ясно дадут понять своим пилотам, что некоторое предпочтение в итоге будет отдано тому, кто окажется впереди.

В «Макларене» хотят сохранить справедливое отношение к обоим гонщикам, но я думаю, в команде также понимают, что не могут позволить себе терять очки из-за упорной борьбы между напарниками», – рассказал Монтойя .

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