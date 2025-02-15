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Оскар Пиастри: «Я способен стать чемпионом «Ф-1» в 2025 году»

Пиастри заявил о чемпионских амбициях, рассуждая о целях на год.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мыслями о своих задачах на предстоящий сезон.

«Я действительно считаю, что способен стать чемпионом мира в этом году.

Есть ощущение, что 12 месяцев назад я начинал сезон с некоторыми слабыми местами, не было особой уверенности в этих вещах. По ходу прошлого года я ими занялся. Теперь важно заниматься ими каждый уик-энд и сделать так, чтобы я проявлял себя наилучшим образом каждый уик-энд – тогда будет виден результат.

Я чувствую уверенность и думаю, что над какими-то вещами нам еще предстоит поработать. Безусловно, я не закончил развитие, но не считаю, что кто-либо его закончил. Если получится поработать над некоторыми аспектами, которые мы наметили в это межсезонье, то в моем распоряжении будет множество инструментов, чтобы попытаться это осуществить.

В конце прошлого сезона я говорил, что надо поработать над квалификациями, но есть множество разных вещей и деталей, нужно не только квалифицироваться лучше. Есть специфические моменты – если их улучшить, получится прибавить во всем. Ты получаешь дополнительную уверенность, это естественным образом помогает в других вещах. Безусловно, я определил некоторые возможности – если над ними поработать, то, надеюсь, уик-энды, которые порой случались в прошлом году [когда Ландо Норрис был явно быстрее], исчезнут», – сказал австралиец.

Ландо Норрис после первых кругов в болиде-2025: «Макларен» будет конкурентоспособен как никогда»

Новый болид чемпионов «Ф-1»: многое по лекалам «Феррари». Уже хвастают

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
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