«Следующий шаг – появление в «Ф-1» китайского производителя». Президент ФИА допустил появление 12-й команды
Мохаммед бен Сулайем считает, что в будущем увеличение числа участников и появление новой команды с крупного рынка должно пойти на пользу «Формуле-1».
С 2026 года пелотон пополнится 11-м участником – со своей командой в «Ф-1» будет выступать «Кадиллак».
«Как я уже говорил, 20 гонок за сезон было бы вполне достаточно. И я с самого начала считал, что «Формуле-1» нужно меньше гонок и больше команд. Именно поэтому мы привлекли «Дженерал Моторс» с их брендом «Кадиллак». Очень многие были против 11-й команды, но я думаю, что в итоге это решение должно хорошо сказаться на «Формуле-1».
Появление 12-й команды? Тут вопрос в том, о чем мы должны думать – о количестве или о качестве? Нам нужны качественные команды. В последние годы я как раз мечтал о том, чтобы в «Формуле-1» присутствовали большие страны.
У США теперь будет своя команда с «Дженерал Моторс». Следующий шаг – появление в «Формуле-1» китайского производителя», – рассказал бен Сулайем.
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