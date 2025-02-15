«Рейсинг Буллз» показали комбинезоны с добавлением зеленого

Команда «Рейсинг Буллз» продемонстрировала гоночные комбинезоны на сезон-2025.

Коллектив, ранее выступавший как «РБ», добавил зеленые элементы на форму. Представлять конюшню из Фаэнцы будут Юки Цунода и Изак Аджар.

«Гав», – подписали «Рейсинг Буллз» пост.

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Фото: соцсети команды «Рейсинг Буллз»