«Рейсинг Буллз» показали комбинезоны с добавлением зеленого
Команда «Рейсинг Буллз» продемонстрировала гоночные комбинезоны на сезон-2025.
Коллектив, ранее выступавший как «РБ», добавил зеленые элементы на форму. Представлять конюшню из Фаэнцы будут Юки Цунода и Изак Аджар.
«Гав», – подписали «Рейсинг Буллз» пост.
Ферстаппен стал глобальным амбассадором AlphaTauri
Хуан-Пабло Монтойя: «Вижу в лице Аджара нового Пиастри. Я бы дал место Изаку в «Ред Булл», а не Лоусону»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем