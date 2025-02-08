Хуан-Пабло Монтойя: «Вижу в лице Аджара нового Пиастри. Я бы дал место Изаку в «Ред Булл», а не Лоусону»

Монтойя сделал бы «нового Пиастри» напарником Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что «Ред Булл» допустил ошибку, посадив в кокпит Лиама Лоусона .

По мнению эксперта, австрийцам стоило повысить Изака Аджара – нового гонщика «Рейсинг Буллз » без опыта выступлений в «Ф-1».

«Я вижу в лице Аджара нового Оскара Пиастри . На месте «Ред Булл » я бы дал место Аджару, а не Лиаму Лоусону. С Аджаром было бы легче справиться, он стал бы более подходящим напарником для Макса Ферстаппена.

Новичком, который впечатлит больше всего, должен стать Антонелли, однако, на мой взгляд, за Аджаром стоит понаблюдать в этом сезоне. Он наиболее всестороннее развитый дебютант. У него не было большого преимущества, как у других молодых пилотов, но Аджар стабильно хорошо выступал на протяжении всей карьеры», – подчеркнул Монтойя.

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