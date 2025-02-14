Алекс Албон: «Наши с Сайнсом пилотажные предпочтения очень похожи. Думаю, мы сработаемся»
Албон рассказал об ожиданиях от выступлений с Сайнсом.
Пилот «Уильямса» уверен, что испанец сможет многое привнести в работу команды, и что при этом он сам надеется на интересную борьбу с новым напарником.
«Если говорить о давлении, то я вижу в этом скорее возможность. Карлос – проверенный гонщик, он давно всем все доказал, и при этом только что провел один из своих лучших сезонов в «Формуле-1». Я в себе уверен и с воодушевлен тем, что я смогу многому научиться у своего напарника. Надеюсь, что и он чему-то научится у меня, ведь в конечном счете цель команды – двигаться вперед.
Судя по тому, что мы уже успели обсудить и то, что наши пилотажные предпочтения в отношении поведения болида очень похожи, я думаю, что мы сработаемся», – рассказал Албон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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