Джеймс Воулз о шансах «Уильямса» на подиум: «Нет ничего невозможного»

Воулз оценил шансы «Уильямса» попасть на подиум в сезоне-2025.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз считает, что у команды будут шансы добиться такого результата – и попасть в тройку призеров по итогам Гран-при в предстоящем сезоне. Однако случится это может только в нестандартных обстоятельствах и в случае, если команда воспользуется этой возможностью.

«Нет ничего невозможного. Можно вспомнить, что и в прошлом году в нескольких гонках случались сюрпризы.

Что я могу точно сказать – так это что в нашем распоряжении теперь имеется намного больше необходимых для достижения успеха ингредиентов.

Да, по итогам нормально прошедшего гоночного уик-энда попадание на подиум – это маловероятно. Но в каких-то ситуациях обстоятельства могут сложиться в нашу пользу. И при этом у нас есть два очень сильных гонщика, которые будут выкладываться на максимуме. И то же можно сказать как про меня лично, так и про всю нашу команду», – рассказал Воулз.

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