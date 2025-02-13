Вышибала, шантажировавший семью Шумахера, получил 3 года тюрьмы

Суд в Германии вынес приговоры трем лицам, которые шантажировали семью семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Йылмаз Тозтуркан, работавший вышибалой в ночном клубе, получил три года тюрьмы, его сын, IT-специалист Даниэль Линс – шесть месяцев условно, бывший охранник Шумахера Маркус Фриче – два года условно.

Сообщники украли более 1500 фото, видео и медицинских документов, после чего требовали у семьи Михаэля 15 миллионов евро, угрожая выложить данные в даркнете.

Адвокат сообщил, что семья планирует обжаловать «мягкие приговоры», добавив, что местонахождение жесткого диска с украденными данными все еще неизвестно.

Шумахер не появлялся не публике с конца декабря 2013 года, когда получил тяжелую травму головы. Родные не распространяются о состоянии его здоровья.

Дичь с новым шантажом семьи Михаэля Шумахера: требовали 15 млн евро. Что известно?

Трагедии с Шумахером – 11 лет. Почему травма оказалась настолько серьезной, а из его здоровья сделали тайну?