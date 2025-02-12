7

Герхард Бергер: «В этом сезоне я бы поставил все на «Феррари»

Бергер считает «Феррари» фаворитом сезона-2025.

Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что на стороне Скудерии в данный момент есть все ключевые преимущества – очень сильный состав пилотов, быстрая машина, и грамотный руководитель.

«Команда «Мерседес» теперь далеко не всегда конкурентоспособна, и после стольких лет в одной команде Хэмилтону потребовались перемены. Переход в «Феррари» может помочь Хэмилтону вернуть свою лучшую форму.

Хотя для начала ему нужно будет победить Шарля Леклера. Но, как бы то ни было, если Хэмилтон выиграет титул в составе «Феррари», это станет самым крупным маркетинговым событием в истории «Формулы-1».

В этом сезоне я бы поставил все на «Феррари». Я не могу сказать, выиграет ли титул Хэмилтон или Леклер, или же «Феррари» ждет триумф в Кубке конструкторов, но чемпионат они выиграют.

«Феррари» в прошлом сезоне сократила отставание от конкурентов, и теперь они собрали у себя конкурентоспособную команду – у «Феррари» хорош и двигатель, и шасси. А теперь они еще и могут рассчитывать на сразу двух топ-гонщиков.

Правильным было и решение пригласить Фредерика Вассера. Просто сразу было ясно, что им потребуется какое-то время, прежде чем «Феррари» начнет показывать результаты. Приглашение Хэмилтона – это выдающийся ход, и я считаю, что под руководством Вассера «Феррари» сможет вернуться на вершину», – рассказал Бергер.

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Герхард Бергер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя о замене Дуэна на Колапинто в «Альпин»: «Со стороны создается ощущение, что решение уже принято»
35 минут назад
Тото Вольфф об Антонелли: «Самое важное – это контролировать ожидания»
сегодня, 12:49
Валттери Боттас: «Если появится возможность вернуться в гонки, я сомневаюсь, что «Мерседес» будет стоять у меня на пути»
1сегодня, 11:57
Алексей Попов: «Альпин» даст Дуэну несколько гонок, но на фоне Гасли ему будет тяжело»
1сегодня, 10:57
Герхард Бергер о скандале с Хорнером в «Ред Булл»: «Обычно подобные истории становятся для команды началом конца»
1сегодня, 10:23
Дэвид Култхард: «Возвращение в «Формулу-1» стало бы для Феттеля ошибкой»
10сегодня, 09:29
«Ред Булл» столкнулся с проблемами при разработке двигателя к сезону-2026 (Autosprint)
13сегодня, 08:32
Валттери Боттас: «Надеюсь, что «Мерседес» сможет участвовать в борьбе за победу в чемпионате»
сегодня, 08:23
Мартин Брандл: «Хэмилтон потерял с возрастом, но 96-97-процентной формы хватит для титула в машине, позволяющей побеждать»
6вчера, 17:36
Кими Антонелли: «Я не боюсь и буду атаковать в «Ф-1»
7вчера, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем