Герхард Бергер: «В этом сезоне я бы поставил все на «Феррари»

Бергер считает «Феррари» фаворитом сезона-2025.

Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что на стороне Скудерии в данный момент есть все ключевые преимущества – очень сильный состав пилотов, быстрая машина, и грамотный руководитель.

«Команда «Мерседес» теперь далеко не всегда конкурентоспособна, и после стольких лет в одной команде Хэмилтону потребовались перемены. Переход в «Феррари» может помочь Хэмилтону вернуть свою лучшую форму.

Хотя для начала ему нужно будет победить Шарля Леклера . Но, как бы то ни было, если Хэмилтон выиграет титул в составе «Феррари», это станет самым крупным маркетинговым событием в истории «Формулы-1».

В этом сезоне я бы поставил все на «Феррари». Я не могу сказать, выиграет ли титул Хэмилтон или Леклер, или же «Феррари» ждет триумф в Кубке конструкторов, но чемпионат они выиграют.

«Феррари» в прошлом сезоне сократила отставание от конкурентов, и теперь они собрали у себя конкурентоспособную команду – у «Феррари» хорош и двигатель, и шасси. А теперь они еще и могут рассчитывать на сразу двух топ-гонщиков.

Правильным было и решение пригласить Фредерика Вассера. Просто сразу было ясно, что им потребуется какое-то время, прежде чем «Феррари» начнет показывать результаты. Приглашение Хэмилтона – это выдающийся ход, и я считаю, что под руководством Вассера «Феррари » сможет вернуться на вершину», – рассказал Бергер .

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