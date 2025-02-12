Дэвид Култхард: «Возвращение в «Формулу-1» стало бы для Феттеля ошибкой»

Култхард советует Феттелю не возвращаться в «Формулу-1».

По мнению шотландца, четырехкратный чемпион не сможет демонстрировать прежнюю скорость, если все же решит возобновить карьеру, и поэтому в возвращении в «Ф-1» для него нет никакого смысла.

«Возвращение в «Формулу-1» стало бы ошибкой. Ведь тем самым Себастьян бы просто обманывал себя, считая, что после нескольких лет простоя может быть быстрее, чем он был на момент ухода.

Факт в том, что секундомер никогда не врет. А Феттель в конце своей карьеры в «Формуле-1» уже просто не мог демонстрировать те же времена прохождения круга, что и раньше», – рассказал Култхард .

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