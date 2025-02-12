Валттери Боттас: «Надеюсь, что «Мерседес» сможет участвовать в борьбе за победу в чемпионате»

Боттас поделился прогнозом на предстоящий сезон «Ф-1».

Резервный пилот «Мерседеса » считает, что одним из самых интересных моментов станет соперничество Хэмилтона и Леклера в «Феррари ».

Также Боттас уверен, что в сезоне-2025 общая тенденция сохранится и борьбу за победу будут вести четыре команды, как и в прошлом году.

«Разумеется, Льюис в этом году будет сильно мотивирован. Для него это новый вызов, возможность перезагрузиться – порой такие вещи придают гонщику хороший импульс. Но также весьма интересно посмотреть, как будет развиваться их соперничество с Шарлем Леклером .

В любом случае, нас ждет очень интересный сезон, об этом я уже могу говорить с уверенностью. Потому что отрывы в группе лидеров совсем невелики. И речь идет о борьбе между четырьмя, а может и пятью командами. Предсказать победителя в такой ситуации очень сложно – и это хорошо. Это здорово и для зрителей, и для «Формулы-1» в целом.

Первые несколько гонок зададут общее направление, однако, как мы видели и в прошлом году, с учетом таких отрывов, если какой-то команде удастся сделать даже небольшой шаг вперед, это сразу может все изменить.

Разумеется, лично я надеюсь, что «Мерседес» сможет участвовать в борьбе за победу в чемпионате. Ведь в этом и заключается цель каждого в нашей команде», – рассказал Боттас.

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