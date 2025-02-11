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Стролл протестировал машину Rally2 на гравийной трассе в Португалии

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл сел за руль раллийного автомобиля.

26-летний канадец опробовал «Ситроен» класса Rally2 на гравийной трассе. Тесты прошли в португальском Фафи.

Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до £1 млрд (Daily Mail)

Составы-2026 по версии The Race: Цунода покинет «Ф-1», Боттас вернется

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
logoЛанс Стролл
чемпионат мира по ралли
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoСитроен
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