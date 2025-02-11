Стролл протестировал машину Rally2 на гравийной трассе в Португалии
Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл сел за руль раллийного автомобиля.
26-летний канадец опробовал «Ситроен» класса Rally2 на гравийной трассе. Тесты прошли в португальском Фафи.
Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до £1 млрд (Daily Mail)
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
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