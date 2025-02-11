«Макларен» и технический директор Продрому продлили контракт на несколько лет
«Макларен» объявил о договоренности с техническим директором по вопросам аэродинамики Питером Продрому.
Стороны подписали новый контракт на несколько лет.
Продрому присоединился к «Макларену» в 1991 году, перешел в «Ред Булл» в 2006-м и вернулся в британскую команду в 2014-м.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Макларен»
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