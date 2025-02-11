«Макларен» и технический директор Продрому продлили контракт на несколько лет

«Макларен » объявил о договоренности с техническим директором по вопросам аэродинамики Питером Продрому.

Стороны подписали новый контракт на несколько лет.

Продрому присоединился к «Макларену» в 1991 году, перешел в «Ред Булл » в 2006-м и вернулся в британскую команду в 2014-м.

Бывший мойщик машин – самый высокооплачиваемый босс «Ф-1». Чем он так хорош?

Ландо Норрис: «Я сделал множество вещей в разных странах, чтобы подготовиться лучше, чем в 2024-м»