Ландо Норрис: «Я сделал множество вещей в разных странах, чтобы подготовиться лучше, чем в 2024-м»

Норрис рассказал о подготовке к сезону-2025.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился информацией о том, как провел межсезонье.

«После зимнего перерыва я чувствую себя хорошо. Хорошая зима – наверное, одна из самых насыщенных, если говорить о тренировках и подготовке. Есть ощущение, что я использовал ее здорово, более эффективно, чем в прошлом году, и я доволен. Просто не терпится снова выступать.

Иногда мне нравится не думать о «Формуле-1». Отправиться домой, увидеться с друзьями, побыть одному и заняться другими вещами в жизни, не только гонками. Это необходимо – уверен, все согласятся.

Я сделал множество вещей в разных странах, чтобы в каждом аспекте подготовиться лучше, чем в прошлом году. Впереди еще тренировки, много заездов на симуляторе и в целом возвращение к работе», – заявил Ландо.

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